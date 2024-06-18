бронемашин LAV. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Канада передала Україні 10 сучасних бронемашин LAV 6, оснащених медичним обладнанням для евакуації поранених, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що сучасні бронемашини LAV 6 — це універсальне рішення для широкого спектра завдань. Перші десять машин, передані Канадою, оснащені медичним обладнанням для безпечної евакуації з найгарячіших напрямків.

«Дякуємо канадським союзникам за потужну зброю захисту», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Канада на Глобальному саміті миру оголосила про надання Україні 38,2 мільйонів доларів допомоги на енергетику, підтримку постраждалих від війни дітей, жертв воєнних злочинів, економічні реформи, безпеку ядерних об'єктів.