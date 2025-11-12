  • середа

Підтримка України стане однією з головних тем зустрічі міністрів G7 у Канаді

Підтримка України стане однією з головних тем зустрічі міністрів G7 у Канаді. Фото: ShutterstockПідтримка України стане однією з головних тем зустрічі міністрів G7 у Канаді. Фото: Shutterstock

Підтримка України буде однією з ключових тем засідання міністрів закордонних справ країн «великої сімки» (G7), яке відбудеться у Канаді.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, повідомляє «Укрінформ».

«Завтрашній день ми розпочнемо із зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, аби підтвердити нашу колективну підтримку України на тлі російської агресії», — сказала Аніта Ананд.

За її словами, після цього учасники засідання G7 та запрошені представники інших держав обговорять питання критично важливих мінералів, енергетичної безпеки та економічної витривалості.

Також, додала міністерка, йтиметься про досягнення тривалого миру на Близькому Сході, підтримку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та реагування на кризи в Судані й на Гаїті.

«Для належного реагування на глобальні виклики необхідні глобальні партнерства. Проблеми, що постають перед нами, — виходять за межі Групи семи й наших кордонів. Саме тому вкрай важливим є широке географічне представництво за столом перемовин», — наголосила Аніта Ананд.

Раніше вона повідомила, що Канада прискорює виплату останньої частини свого внеску до Фонду енергетичної підтримки України — 70 мільйонів доларів США. Зокрема, 10 мільйонів було перераховано достроково для відновлення критичної енергетичної інфраструктури після російських атак.

Крім цього, міністри енергетики та довкілля G7 за підсумками зустрічі в Торонто засудили удари Росії по енергосистемі України та пообіцяли сприяти забезпеченню її енергетичних потреб.

Нагадаємо, що після останньої масованої атаки Росії ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Через це Україна ініціює термінове скликання Ради керуючих МАГАТЕ.

