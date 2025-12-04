Генасамблея ООН підтримала резолюцію про повернення українських дітей. Фото: Telegram-канал МЗС України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Повернення українських дітей», яку Україна підготувала разом із Канадою та Європейським Союзом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Рішення підтримали 92 держави-члени ООН (спочатку — 91, пізніше до голосування приєдналася Коста-Рика). 12 країн виступили проти, серед них Росія, ще 57 утрималися.

У МЗС наголосили, що ухвалена резолюція є важливим сигналом міжнародної підтримки та визнанням того, що насильницька депортація українських дітей Росією є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також зазначається, що додому вдалося повернути лише 1850 дітей — переважно після тривалих пошуків, складних переговорів і спеціальних операцій. Дипломати підкреслюють, що подальше повернення неповнолітніх значною мірою залежить від посиленого міжнародного тиску на РФ.

Резолюція зобов’язує Росію негайно і безумовно повернути всіх українських дітей, припинити їхню депортацію, примусове переміщення, розлучення з родинами, зміну особистих даних, незаконне усиновлення та будь-яку ідеологічну обробку.

Документ також розширює повноваження Генерального секретаря ООН. Він має координувати роботу всіх відповідних структур ООН, домагатися від Росії інформації про місцезнаходження та стан дітей, працювати над забезпеченням їхнього повернення та домагатися доступу гуманітарних місій до місць утримання. ООН також регулярно інформуватиме держави-члени про те, як виконується резолюція.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.