Клуб

Канада достроково надає $10 мільйонів на відновлення енергосистеми України

Фото: «МикВісті»Канада достроково надає 10 мільйонів гривень на відновлення енергосистеми України. Фото: «МикВісті»

Канада достроково перерахує 10 мільйонів доларів на ремонт критичної енергетичної інфраструктури України. Кошти є частиною загального внеску країни в 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає пресслужба уряду.

У заяві зазначається, що дострокова виплата допоможе Україні відновити енергетичні об’єкти, пошкоджені російськими ударами.

За словами Ананд, Секретаріат Енергетичного Співтовариства вже виділив близько 50 мільйонів доларів із внеску Канади для Харківщини — на закупівлю та доставку газових компресорів перед зимовим сезоном.

«Оскільки зима наближається, а Росія знову націлюється на критичну цивільну інфраструктуру, потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює допомогу, щоб сприяти відновленню енергосистеми України та підтримати українців у важкі місяці попереду», — зазначила міністерка.

Нагадаємо, виконувач обов’язків генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Андрій Козань розповів, що під час активних бойових дій на Миколаївщині було пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, частину з яких зруйновано повністю.

