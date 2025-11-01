Канада достроково надає $10 мільйонів на відновлення енергосистеми України
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:26, 01 листопада, 2025
-
Канада достроково перерахує 10 мільйонів доларів на ремонт критичної енергетичної інфраструктури України. Кошти є частиною загального внеску країни в 70 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.
Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає пресслужба уряду.
У заяві зазначається, що дострокова виплата допоможе Україні відновити енергетичні об’єкти, пошкоджені російськими ударами.
За словами Ананд, Секретаріат Енергетичного Співтовариства вже виділив близько 50 мільйонів доларів із внеску Канади для Харківщини — на закупівлю та доставку газових компресорів перед зимовим сезоном.
«Оскільки зима наближається, а Росія знову націлюється на критичну цивільну інфраструктуру, потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює допомогу, щоб сприяти відновленню енергосистеми України та підтримати українців у важкі місяці попереду», — зазначила міністерка.
Нагадаємо, виконувач обов’язків генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Андрій Козань розповів, що під час активних бойових дій на Миколаївщині було пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, частину з яких зруйновано повністю.
Останні новини про: Міжнародна допомога
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.