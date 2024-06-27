Володимир Зеленский та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленский, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою центру 6 по 12 червня, пишуть «НикВести».

Найчастіше опитуванні висловлювали довіру до Президента Володимира Зеленського (54%).

«При цьому «особистісний» рівень довіри до Володимира Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних)», — уточнили соціологи.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Данні дослідження. Сриншот

Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Олексію Арестовичу (80%), Юрію Бойку (77%), Мар’яні Безуглій (68%), Петру Порошенку (67%), Андрію Єрмаку (64%), Руслану Стефанчуку (64%), Давиду Арахамії (62%) та Деснису Шмигалю (57%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Ірини Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), Сергія Притули (відповідно 47% і 41%), Віталія Кличка (відповідно 45% і 41%), Михайла Подоляка (відповідно 42% і 36%), Рустема Умєрова (відповідно 41% і 28%), Данила Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), Ігора Клименка (відповідно 31,5% і 24%) та Олександра Литвиненка (відповідно 26% і 14%).

Центр Разумкова також дослідив рівень довіри населення до державних та суспільних інститутів. Найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 90% опитаних), волонтерських організацій (81%), добровольчих батальйонів (80%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (79%), Національної гвардії України (75%), Державної прикордонної служби (71%), Церкви (63%), Міністерства оборони України (61%), Служби безпеки України (61%), громадських організацій (56,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Президента України (50%). Зазначимо, що порівнянно з даними опитування, проведеного у вересні, показники впали на 3-10%.

Рівень довіри соціальним інститутам. Скриншот

Також більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%). ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють — 25%).

Нагадаємо, що під час минулого опитування голова Миколаївської ОВА Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків за результатами опитування Центру Разумкова.