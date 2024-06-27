Президент Володимир Зеленский, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою центру 6 по 12 червня, пишуть «НикВести».
Найчастіше опитуванні висловлювали довіру до Президента Володимира Зеленського (54%).
«При цьому «особистісний» рівень довіри до Володимира Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних)», — уточнили соціологи.
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).
Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Олексію Арестовичу (80%), Юрію Бойку (77%), Мар’яні Безуглій (68%), Петру Порошенку (67%), Андрію Єрмаку (64%), Руслану Стефанчуку (64%), Давиду Арахамії (62%) та Деснису Шмигалю (57%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Ірини Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), Сергія Притули (відповідно 47% і 41%), Віталія Кличка (відповідно 45% і 41%), Михайла Подоляка (відповідно 42% і 36%), Рустема Умєрова (відповідно 41% і 28%), Данила Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), Ігора Клименка (відповідно 31,5% і 24%) та Олександра Литвиненка (відповідно 26% і 14%).
Центр Разумкова також дослідив рівень довіри населення до державних та суспільних інститутів. Найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 90% опитаних), волонтерських організацій (81%), добровольчих батальйонів (80%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (79%), Національної гвардії України (75%), Державної прикордонної служби (71%), Церкви (63%), Міністерства оборони України (61%), Служби безпеки України (61%), громадських організацій (56,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Президента України (50%). Зазначимо, що порівнянно з даними опитування, проведеного у вересні, показники впали на 3-10%.
Також більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%). ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють — 25%).
Нагадаємо, що під час минулого опитування голова Миколаївської ОВА Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків за результатами опитування Центру Разумкова.
Президент Володимир Зеленский, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою центру 6 по 12 червня, пишуть «НикВести».
Найчастіше опитуванні висловлювали довіру до Президента Володимира Зеленського (54%).
«При цьому «особистісний» рівень довіри до Володимира Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних)», — уточнили соціологи.
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).
Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Олексію Арестовичу (80%), Юрію Бойку (77%), Мар’яні Безуглій (68%), Петру Порошенку (67%), Андрію Єрмаку (64%), Руслану Стефанчуку (64%), Давиду Арахамії (62%) та Деснису Шмигалю (57%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Ірини Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), Сергія Притули (відповідно 47% і 41%), Віталія Кличка (відповідно 45% і 41%), Михайла Подоляка (відповідно 42% і 36%), Рустема Умєрова (відповідно 41% і 28%), Данила Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), Ігора Клименка (відповідно 31,5% і 24%) та Олександра Литвиненка (відповідно 26% і 14%).
Центр Разумкова також дослідив рівень довіри населення до державних та суспільних інститутів. Найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 90% опитаних), волонтерських організацій (81%), добровольчих батальйонів (80%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (79%), Національної гвардії України (75%), Державної прикордонної служби (71%), Церкви (63%), Міністерства оборони України (61%), Служби безпеки України (61%), громадських організацій (56,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Президента України (50%). Зазначимо, що порівнянно з даними опитування, проведеного у вересні, показники впали на 3-10%.
Також більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%). ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють — 25%).
Нагадаємо, що під час минулого опитування голова Миколаївської ОВА Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків за результатами опитування Центру Разумкова.