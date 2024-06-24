У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який побив літню жінку молотком та відібрав у неї 2 тисячі доларів.

Про це повідомила поліція Києва.

До Подільського управління поліції звернулися медики, які повідомили про пацієнтку зі значними травмами, отриманими внаслідок нападу. Слідчі та криміналісти навідалися до оселі пенсіонерки.

За словами правоохоронців, 63-річна киянка впустила до себе додому знайомого, який часто її навідував та допомагав з ремонтом у квартирі.

Під час останнього візиту фігурант зненацька схопив молоток та вдарив ним жінку кілька разів, змусивши сказати, де вона зберігає гроші. Після чого нападник пішов з квартири потерпілої, забравши 2 тисячі доларів.

Пенсіонерку з численними забоями тіла та переломом руки медики терміново шпиталізували до лікарні.

Згодом оперативники розшукали та затримали 41-річного підозрюваного. Як з’ясувалось, він працює на місцевій СТО. На викрадені кошти чоловік придбав автівку, а решту грошей поклав на банківський рахунок. Нещодавно придбаний автомобіль правоохоронці вилучили транспортний засіб як речовий доказ.

У Києві чоловік побив та пограбував пенсіонерку. Фото: Поліція Київщини У Києві чоловік побив та пограбував пенсіонерку. Фото: Поліція Київщини

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали в Одесі 18-річного хлопця, який пограбував жінку, щоб отримати судимість та в майбутньому уникнути мобілізації. Йому загрожує до десяти років тюрми.