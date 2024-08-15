Курська область, Росія. Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

Попри просування ЗСУ у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. Ворог перекидає на Курщину свої тилові підрозділи та резерви.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, пише Укрінформ.

— Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться насамперед про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ «Хортиця», військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема, і на півночі Харківщини, — зазначив він.

Руслан Музичук зауважив, що попри ситуацію у Курській області РФ, інтенсивність бойових дій в Україні не зменшується.

За його словами, «перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви». Речник Нацгвардії також зауважив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області. Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване. Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Згодом Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атак на Курську область. А 14 серпня в Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад 100 військових РФ взято в полон, продовжується оборонна операція.

Також вже повідомлялось, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.