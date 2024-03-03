Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не розуміє, навіщо НАТО продовжує існувати після розформування у 1991 році Організації Варшавського договору.

Про це Ілон Маск заявив у соціальній мережі X, коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

«Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися», — написав він.

Раніше підприємець Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду Радянського Союзу НАТО «зіткнулося з екзистенційною кризою і замість того, щоб розформуватися, придумало нову місію: розширитися». За його словами, тим самим НАТО створило ворожість до себе.

Скриншот з соцмережі Х