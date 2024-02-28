У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Там зможуть розмістити близько 200 людей, які втратили свої домівки через велику війну.
Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ). Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, а також співпрацює з Урядом у протидії нелегальній міграції та удосконаленні системи управління міграційними процесами.
Також міжнародна організація займається:
реконструкцією житла;
реконструкцією систем водо- та теплопостачання;
надає послуги у сфері охорони здоров'я.
Фонд вже встиг реалізувати декілька проєктів у Миколаєві:
Крім того, 10 колективних центрів у Миколаївській області отримали грошову допомогу від організації. За ці кошти відремонтували вікна та двері, удосконалили системи опалення, а також закупили паливо для генераторів.
Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що у 2024 році організація також планує забезпечити школи осмосами (технологія очищення води, – прим.) Крім того, вони відремонтують деякі укриття в дитсадках та школах.
Ремонт гуртожитку, що розташований в Заводському районі Миколаєва, розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.
«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.
Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.
«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.
Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.
«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.
Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.
Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:
«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.
Гуртожиток перебуває на балансі житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бріз».
«Бріз» братиме на себе обслуговування гуртожитку, а саме вести облік проживання, вивозити сміття і так далі», – розказав Анатолій Петров.
Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.
«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.
Також він зазначив, що раніше гуртожиток був у оренді Миколаївського філіалу Київського державного інституту культури, але у 2022 році орендну припинили.
«У зв'язку з повномасштабним вторгненням гуртожиток залишився порожнім, оскільки студенти перейшли на дистанційне навчання. Тому гуртожиток знову перейшов у власність Миколаївської міської ради. У місті немає вільних гуртожитків, тому ми обрали саме цей для ВПО», – розповів Анатолій Петров.
Крім того МОМ вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.
Проте це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.
Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.
З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.
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У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Там зможуть розмістити близько 200 людей, які втратили свої домівки через велику війну.
Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ). Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, а також співпрацює з Урядом у протидії нелегальній міграції та удосконаленні системи управління міграційними процесами.
Також міжнародна організація займається:
реконструкцією житла;
реконструкцією систем водо- та теплопостачання;
надає послуги у сфері охорони здоров'я.
Фонд вже встиг реалізувати декілька проєктів у Миколаєві:
Крім того, 10 колективних центрів у Миколаївській області отримали грошову допомогу від організації. За ці кошти відремонтували вікна та двері, удосконалили системи опалення, а також закупили паливо для генераторів.
Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що у 2024 році організація також планує забезпечити школи осмосами (технологія очищення води, – прим.) Крім того, вони відремонтують деякі укриття в дитсадках та школах.
Ремонт гуртожитку, що розташований в Заводському районі Миколаєва, розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.
«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.
Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.
«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.
Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.
«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.
Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.
Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:
«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.
Гуртожиток перебуває на балансі житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бріз».
«Бріз» братиме на себе обслуговування гуртожитку, а саме вести облік проживання, вивозити сміття і так далі», – розказав Анатолій Петров.
Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.
«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.
Також він зазначив, що раніше гуртожиток був у оренді Миколаївського філіалу Київського державного інституту культури, але у 2022 році орендну припинили.
«У зв'язку з повномасштабним вторгненням гуртожиток залишився порожнім, оскільки студенти перейшли на дистанційне навчання. Тому гуртожиток знову перейшов у власність Миколаївської міської ради. У місті немає вільних гуртожитків, тому ми обрали саме цей для ВПО», – розповів Анатолій Петров.
Крім того МОМ вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.
Проте це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.
Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.
З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.