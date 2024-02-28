У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Там зможуть розмістити близько 200 людей, які втратили свої домівки через велику війну.

Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ). Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, а також співпрацює з Урядом у протидії нелегальній міграції та удосконаленні системи управління міграційними процесами.

Також міжнародна організація займається:

реконструкцією житла;

реконструкцією систем водо- та теплопостачання;

надає послуги у сфері охорони здоров'я.

Фонд вже встиг реалізувати декілька проєктів у Миколаєві:

Заміна вікон у міській дитячій лікарні №2, яка постраждала від російських обстрілів у 2022 році; Заміна вікон та дверей у Центральній бібліотеці для дітей; Придбання обладнання, труб, для комунального підприємства «Миколаївводоканал»; Придбання обладнання, генераторів, когенераційної установки для комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»; Допомога в ремонті деяких ділянок тепломереж Миколаївської ТЕЦ; Забезпечення деяких шкіл генераторами.

Крім того, 10 колективних центрів у Миколаївській області отримали грошову допомогу від організації. За ці кошти відремонтували вікна та двері, удосконалили системи опалення, а також закупили паливо для генераторів.

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що у 2024 році організація також планує забезпечити школи осмосами (технологія очищення води, – прим.) Крім того, вони відремонтують деякі укриття в дитсадках та школах.

На якому етапі ремонт у гуртожитку?

Ремонт гуртожитку, що розташований в Заводському районі Миколаєва, розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.

«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.

Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.

«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

Як поселитись до гуртожитку?

Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.

«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.

Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.

Чи будуть мешканцям компенсувати комунальні послуги?

Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:

«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.

Гуртожиток перебуває на балансі житлово-комунального підприємства Миколаївської міської ради «Бріз».

«Бріз» братиме на себе обслуговування гуртожитку, а саме вести облік проживання, вивозити сміття і так далі», – розказав Анатолій Петров.

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

Коли буде готовий гуртожиток для заселення?

Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.

«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.

Також він зазначив, що раніше гуртожиток був у оренді Миколаївського філіалу Київського державного інституту культури, але у 2022 році орендну припинили.

«У зв'язку з повномасштабним вторгненням гуртожиток залишився порожнім, оскільки студенти перейшли на дистанційне навчання. Тому гуртожиток знову перейшов у власність Миколаївської міської ради. У місті немає вільних гуртожитків, тому ми обрали саме цей для ВПО», – розповів Анатолій Петров.

Крім того МОМ вже закупила техніку для кухонь та гігієнічних кімнат, у тому числі холодильники, мікрохвильовки, пральні та сушильні машини.

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

Проте це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.

Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.

З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.