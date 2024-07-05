Мустафа Наєм. Фото з відкритих джерел

Колишній очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області. Він зазначив, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Про це Мустафа Найєм розповів у коментарі «Економічній правді».

За його словами, останнім часом Міністерство фінансів України у публічній площині стверджує, що Агентство відновлення не надало проєкту водогону в Миколаївській області.

«Уряд відмовив у наданні коштів на фінансування будівництва ділянок Миколаївського водогону. На відповідній нараді 27 березня 2024 року цю відмову особисто озвучив міністр фінансів Сергій Марченко у присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, голови ВЦА Миколаївської області Віталія Кіма та мера міста Миколаїв Олександра Сенкевича», — зазначив Мустафа Наєм.

За його словами, доручення щодо будівництва водогону у Миколаївській області та пошуку необхідних коштів було підписано Премʼєр-міністром 28 березня цього року. Зокрема, одразу після отримання доручення команда Агентства відновлення разом з Міністерством відновлення почали відповідні перемовини з Європейським інвестиційним банком.

Мустафа Найєм стверджує, що в рамках перемовин була ухвалена можливість переглянути програму муніципального розвитку ЄІБ для перенаправлення коштів на будівництво водогону.

«Що важливо, ці перемовини відбулись за участі представників Міністерства фінансів. Щобільше, Міністерство фінансів, відповідно до звернення Мінінфраструктури від 25.04.2024 №5421/24/14-24, листом від 26.04.2024 №19030-15-10/13604 надіслало Європейському інвестиційному банку пропозиції щодо реструктуризації спільного інвестиційного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», зокрема, в частині потенційного спрямовування коштів в рамках зазначеного проєкту на забезпечення водопостачання міста Миколаєва», — розповів він.

Мустафа Найєм вказав, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель. Але через тиждень після прийняття постанови про будівництво водогону Олександр Кубраков був звільнений, а новий міністр, та профільні заступники, які мали продовжувати перемовини і переглядати програму, досі не призначені.

Нагадаємо, що 18 червня уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік Пошкоджений водогін «Дніпро – Миколаїв», який проходить через Херсонську область, 2022 рік

Працівники «Миколаївводоканалу» відновлюють водогін. Фото: «НикВести»

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Наразі у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою. Ці пошуки почалися ще влітку 2022 року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав про варіанти, звідки брати необхідну кількість води для заповнення системи водопостачання міста та її цілодобової роботи.

перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва;

другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Наразі ж питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

У Берліні, 19 лютого, Східний комітет німецької економіки підписав Меморандум про взаєморозуміння з Миколаївським водним хабом.

На початку липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на будівництво нового водогону для Миколаєва необхідно близько 3 мільярдів гривень.

На будівництво нового водогону, який прокладатимуть з Нової Одеси, за словами очільника ОВА, необхідно від 2 до 3 мільярдів гривень. Хоча під час Конференції з відновлення України у Берліні у коментарі «НикВести» Віталій Кім сказав, що на це потрібно від 4 до 8 мільярдів гривень. А кошти можуть дати з резервного фонду державного бюджету.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «НикВести», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.