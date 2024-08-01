Депутати затвердили програму «Миколаїв без бар’єрів», фото: Getty Images

Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки.

Рішення було ухвалено під час чергової сесії міськради Миколаєва, пишуть «НикВести».

Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Крім того, це має створити у Миколаєві безперешкодне середовище для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей на отримання послуг на рівні з іншими в умовах воєнного стану.

Проєкт було включено у пакетне голосування і прийняте без обговорень. Його підтримали 29 депутатів.

На своїй сторінці в Facebook депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець, коментуючи це рішення, заявив, що поки програма прийнята «лише на словах». Він наголосив, що місто зобовʼязане забезпечити населення доступним безбарʼєрним середовищем.

— Проголосували поки за слова… І я дуже розраховую на підтримку депутатського корпусу за таке ж завзяте та одноголосне голосування за цифри, які будуть вселяти надію на «безбарʼєрність». Бо як то кажуть «говорити - не бордюри ворочити». У кожного, у кого виникне бажання сказати, що доступність «не на часі» - прохання це озвучити ветеранам та ветеранкам в очі. Усім, хто воювавши за свободу, отримавши інвалідність, отримав несвободу на рідній землі, у рідних містах, у своїх будинках та квартирах. Якщо у всьому зруйнованому винувата рсNя, то хто ж винен у збудованому «не так» або в так і не збудованому, — написав Юрій Степанець.

Зазначимо, згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

13 червня у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції пепутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.