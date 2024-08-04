Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Впродовж 3 серпня та в ніч на 4 серпня миколаївські рятувальники загасили 25 пожеж у регіоні.

Переважно горіла суха трава – 20 випадків, тричі виникали пожежі в житловому секторі, по одному випадку – на об'єкті та на транспорті, повідомили в Головному управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Фото: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Зокрема вигоріло близько 30 гектарів лісу: сухої трави, чагарників, сміття та хвойного настилу. Серед причин пожеж були й випадки навмисних підпалів.

Завдяки роботі пожежників вдалось врятувати три житлових та три дачних будинки, приміщення кафетерію та автомобіль.

Від ДСНС працбвало понад 100 вогнеборців, 27 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні місцеві пожежні команди «Первомайське», «Горохівське», «Пересадівка», «Олександрівка», «Шевченкове», «Гур'ївка». В окремих випадках воду для гасіння пожеж допомагали підвозити технікою місцевих підприємців.

Нагадаємо, 2 серпня та в ніч на 3 серпня рятувальники 28 разів виїжджати на гасіння різного роду пожеж, одну з яких спричинено внаслідок бойових дій.