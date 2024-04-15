Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик в Інгульському районі. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради

Жителі Миколаєва поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Космонавтів, 142А в Інгульському районі міста.

Про це написала місцева жителька Юлія Говорун у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

За словами жінки, у навколишніх будинках проживає багато дітей, яким ніде гратися.

«Зламані гойдалки, каруселі, старі гірки та руколази обмежують право дітей на гідне дозвілля та відпочинок, ще і можуть нашкодити здоров‘ю», — скаржаться місцеві жителі.

Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик в Інгульському районі. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик в Інгульському районі. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради

Юлія Говорун у своєму зверненні наголосила, що ігрові майданчики приносять велику користь для розвитку дітей.

«Тут з'являються друзі у дітей, відбувається соціалізація дитини в суспільстві. Перші уявлення про навколишній світ, відношення оточуючих до тебе, закладаються саме в дитинстві, і тому дуже важливо, щоб дитина отримала та відчула якісну турботу як з боку батьків, так і з боку держави, де вона живе», — йдеться в повідомленні.

Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик в Інгульському районі. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик в Інгульському районі. Фото: контакт-центр Миколаївської міськради

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році плануютьвитратити трохи більше 8 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.