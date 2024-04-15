Жителі Миколаєва поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Космонавтів, 142А в Інгульському районі міста.
Про це написала місцева жителька Юлія Говорун у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
За словами жінки, у навколишніх будинках проживає багато дітей, яким ніде гратися.
«Зламані гойдалки, каруселі, старі гірки та руколази обмежують право дітей на гідне дозвілля та відпочинок, ще і можуть нашкодити здоров‘ю», — скаржаться місцеві жителі.
Юлія Говорун у своєму зверненні наголосила, що ігрові майданчики приносять велику користь для розвитку дітей.
«Тут з'являються друзі у дітей, відбувається соціалізація дитини в суспільстві. Перші уявлення про навколишній світ, відношення оточуючих до тебе, закладаються саме в дитинстві, і тому дуже важливо, щоб дитина отримала та відчула якісну турботу як з боку батьків, так і з боку держави, де вона живе», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році плануютьвитратити трохи більше 8 мільйонів гривень.
Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.
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Жителі Миколаєва поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Космонавтів, 142А в Інгульському районі міста.
Про це написала місцева жителька Юлія Говорун у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
За словами жінки, у навколишніх будинках проживає багато дітей, яким ніде гратися.
«Зламані гойдалки, каруселі, старі гірки та руколази обмежують право дітей на гідне дозвілля та відпочинок, ще і можуть нашкодити здоров‘ю», — скаржаться місцеві жителі.
Юлія Говорун у своєму зверненні наголосила, що ігрові майданчики приносять велику користь для розвитку дітей.
«Тут з'являються друзі у дітей, відбувається соціалізація дитини в суспільстві. Перші уявлення про навколишній світ, відношення оточуючих до тебе, закладаються саме в дитинстві, і тому дуже важливо, щоб дитина отримала та відчула якісну турботу як з боку батьків, так і з боку держави, де вона живе», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році плануютьвитратити трохи більше 8 мільйонів гривень.
Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.