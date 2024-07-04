На маршрути у Миколаєві додатково вийдуть тролейбуси з автономним ходом / Фото: «НикВести»

У Миколаєві продовжують курсувати трамваї та тролейбуси під час планових відключень світла. Також будуть працювати додаткові тролейбуси з автономним ходом для забезпечення безперебійного руху.

У пресслужбі КП «Миколаївелектротранс» звертають увагу пасажирів на особливості роботи тролейбусів у період відключення електроенергії:

У КП розповіли, що 4 липня на маршруті №2 (Залізничний вокзал «Миколаїв — Пасажирський» — м/н Намив) додатково працюватиме 6 одиниць тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів, що дозволить забезпечити безперебійний рух за цим маршрутом незалежно від часу відключення електроенергії. На підприємстві долають, що орієнтовний інтервал руху тролейбусів на автономному ході складатиме 20 хвилин.

Також у час відключення електроенергії в мікрорайоні Північний, пасажири все одно зможуть доїхати до Пушкінського кільця і далі пересісти на Центральному проспекті на тролейбуси з автономним ходом, щоб продовжити поїздку.

Зокрема миколаївцям радять користуватись оплатою за проїзд з допомогою єдиного QR-коду для всіх банків України, адже впродовж години буде доступна пересадка на іншу одиницю транспорту без додаткової оплати.

З 4 липня тролейбуси з мікрорайону Північний (без автономного ходу) також рухатимуться незалежно від відключення світла (наскільки це буде можливо):

З Північного по вулицях: проспект Героїв України — Велика Морська — Садова — 3-тя Військова та у зворотному напрямку);

З Північного по вулицях: проспект Героїв України — Велика Морська — Садова — проспект Центральний — Будівельників та у зворотному напрямку).

Також пасажирам радять користуватись сервісами для відстеження руху транспорту в режимі онлайн (CityBus та EasyWay). На карті можна побачити, де на певний момент більшість транспорту стоїть без руху (без живлення), а також який транспорт продовжує рухатись за маршрутом. Зокрема, тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів мають наступну нумерацію: 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 3002.

У разі виникнення питань щодо руху електротранспорту також завжди можна звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном +380950843804.

На початку червня «НикВести» писали, що через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.