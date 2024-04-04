Првоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у березні цього року чоловік сітками, довжиною по 70 метрів, з акваторії Єланецького водосховища виловив понад 200 штук рибин, заподіявши державі шкоду на суму понад 300 тисяч гривень.
З метою відшкодування завданих збитків в інтересах держави правопорушнику пред’явили цивільний позов.
Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, рибоохоронний патруль на Тилігульському лимані, що на Миколаївщині викрив чоловіка, який незаконно ловив сітками рибу, чим завдав збитків держав на суму 1 174 564 гривень.
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Првоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у березні цього року чоловік сітками, довжиною по 70 метрів, з акваторії Єланецького водосховища виловив понад 200 штук рибин, заподіявши державі шкоду на суму понад 300 тисяч гривень.
З метою відшкодування завданих збитків в інтересах держави правопорушнику пред’явили цивільний позов.
Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, рибоохоронний патруль на Тилігульському лимані, що на Миколаївщині викрив чоловіка, який незаконно ловив сітками рибу, чим завдав збитків держав на суму 1 174 564 гривень.