На Миколаївщині судитимуть рибалку-браконьєра / Фото: Нацполіція

Првоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно рибалки, який на Єланецькому водосховищі поблизу села Камʼянка незаконно ловив сітками рибу.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні цього року чоловік сітками, довжиною по 70 метрів, з акваторії Єланецького водосховища виловив понад 200 штук рибин, заподіявши державі шкоду на суму понад 300 тисяч гривень.

З метою відшкодування завданих збитків в інтересах держави правопорушнику пред’явили цивільний позов.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, рибоохоронний патруль на Тилігульському лимані, що на Миколаївщині викрив чоловіка, який незаконно ловив сітками рибу, чим завдав збитків держав на суму 1 174 564 гривень.