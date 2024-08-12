Роман Костенко перетинає кордон з РФ. Скриншот з відео

Народний депутат України, який брав участь в обороні Миколаєва заявив, що він позапланово «виїхав у відрядження» і наразі перетинає кордон з Російською Федерацією.

Відповідне відео зі зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Проте народний депутат не вказав на якому саме пункті пропуску він перетинає кордон. Але він схожий на пункт пропуску «Колотілівка - Покровка», що знаходиться на кордоні Білгородської та Сумської областей.

Прикордонний пункт пропуску «Колотілівка». Фото: Росгранбуд

— Руслан Олексійович (Стефанчук – прим.), я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, що без дозволу, але піду туди, разом з нашими Силами оборони. А потім уже напишу лист про відрядження, – повідомив нардеп.

Нагадаємо, що 12 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. За його словами це було необхідно для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву. Місцеві медіа повідомляють, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».