Миколаївці скаржаться на звалище біля багатоповерхівки. Фото: «НикВести»

Жителі будинку по вулиці Паркова, 3 у Миколаєві поскаржилися на купу сміття біля під’їзду. За їхніми словами, сусідка літнього віку 4 рік поспіль збирає сміття у своїй квартирі.

З такою інформацією місцеві мешканці звернулися до редакції «НикВести».

— Це двокімнатна квартира забита купою сміття. Ми вже 4 роки намагаємося вирішити цю ситуацію. Було таке, що у квартирі це сміття від великої кількості й високої температури почало тліти та виникло самозаймання. Тоді приїхали рятувальники, залили водою перший та другий поверхи, — розповідають жителі сусідніх квартир.

Миколаївці скаржаться на звалище біля багатоповерхівки. Фото: «НикВести» Миколаївці скаржаться на звалище біля багатоповерхівки. Фото: «НикВести» Миколаївці скаржаться на звалище біля багатоповерхівки. Фото: «НикВести»

За їхніми словами, родичі жінки, за сумісництвом співвласники квартири, відмовляються розв'язувати це питання.

— Невістка її кожного дня приходить. Сусіди з нею розмовляли, але вона каже, що не буде цим займатися, а син сусідки взагалі тут не зʼявляється, — прокоментували ситуацію місцеві мешканці.

Вони кажуть, що зверталися у різні інстанції з цього приводу, однак ніхто не може без дозволу власниці зайти у квартиру.

— Ми й в ДСНС зверталися, боялися, щоб не було повторного загоряння. Але нам сказали, що ніхто не має таких юридичних прав зайти у квартиру і все звідти винести. Це приватна власність, — кажуть мешканці будинку.

Зараз біля багатоповерхівки з'явилася купа сміття. За словами жителів, родичі жінки все ж найняли працівників, щоб винести сміття з квартири. Однак далі його ніхто не вивозить.

— Невістка заплатила працівникам, щоб ті винесли сміття з квартири, однак далі цим займатися ніхто не хоче. Купа сміття лежить тут вже три дні, — сказали вони.

Ми намагалися звʼязатися з головою правління ОСББ Анатолієм Лашковим, але він відмовився коментувати ситуацію, та повідомив, що «не володіє жодною інформацією».

Як вирішити питання?

Щоб зʼясувати, як жителі будинку можуть вирішити проблему зі сміттям «НикВести» звернулися за коментарем до юриста компанії «Оперативна юридична допомога» Максима Коваля. Він зазначив, що за захаращення прибудинкової території сміттям передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

«Щодо захаращення прибудинкової території сміттям то це порушення п.12.2.1 «Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві» затверджених рішенням Миколаївської міськради від 19.04.07 № 12/21. Мешканці житлового будинку можуть звернутись до адміністрації району або до інспекції з питань благоустрою Миколаївської міської ради. У випадку виявлення порушень посадові особи адміністрації району, інспекції з благоустрою Миколаївської міської ради складають на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при адміністрації району. Адміністрація може притягнути до адміністративної відповідальності винну особу», — зазначив юрист.

Також юрист зауважив, що будь-хто може звернутися до лікаря-психіатра з заявою про проведення огляду на підставі, за словами мешканців дому, неадекватної поведінки жінки. Як пояснив правник огляд може бути проведений без усвідомленої згоди особи.

«Щодо начебто неадекватної поведінки особи, що захаращує сміттям подвір'я, згідно ст.11 Закону України «Про психіатричну допомогу». Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу. Для цього будь яка особа може звернутись до лікаря -психіатра з заявою про проведення огляду особи. Така заява може бути подана в разі відмови особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. Лікар -психіатр, в свою чергу в разі незгоди особи на проведення огляду, може звернутись до суду за місцем проживання особи для проведення примусового огляду згідно ст.340 ЦПК України, — зазначив юрист.

Нагадаємо, на території Заводського району миколаївці створили стихійне сміттєзвалище навпроти житлового будинку.