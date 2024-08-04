За минулу добу, 3 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1150 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 582 910 своїх військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, о 05:12 4 червня російські війська обстріляли з мінометів Очаків Миколаївської області. Водночас російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
За минулу добу, 3 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1150 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 582 910 своїх військових.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, о 05:12 4 червня російські війська обстріляли з мінометів Очаків Миколаївської області. Водночас російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.