Робота українських військових, фото: Getty Images

За минулу добу, 3 серпня, російська армія втратила в Україні вбитими та пораненими ще 1150 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 582 910 своїх військових.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

танки — 8 411 (+5 за минулу добу) ;

; бойові броньовані машини — 16 255 (+17) ;

; артилерійські системи — 16 276 (+59) ;

; реактивні системи залпового вогню — 1 138 (+3) ;

; засоби ППО — 911 (+3) ;

; літаки — 362;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 103 (+41) ;

; крилаті ракети — 2 412 (+2) ;

; кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 22 006 (+80) ;

; спеціальна техніка — 2 734 (+11).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.

Нагадаємо, о 05:12 4 червня російські війська обстріляли з мінометів Очаків Миколаївської області. Водночас російські війська у ніч проти 4 серпня атакували Україну 4 ракетами та 5 ударними безпілотниками типу Shahed. Вдалося знищити всі дрони.