Херсонська область, фото censor.net

На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення, через зростання постраждалих від російських ударів, зокрема дітей.

До списку також включено мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, протягом останнього місяця через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів. Серед них є й діти.

Тому ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали: Шляхове, Томарине, Новоолександрівку, Гончарне, Новодмитрівку, Ромашкове та Першотравневе.

«Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці», — наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.

Минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.

Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.