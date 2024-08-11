На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення, через зростання постраждалих від російських ударів, зокрема дітей.
До списку також включено мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, протягом останнього місяця через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів. Серед них є й діти.
Тому ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали: Шляхове, Томарине, Новоолександрівку, Гончарне, Новодмитрівку, Ромашкове та Першотравневе.
«Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці», — наголосив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, у селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.
Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.
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На Херсонщині розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення, через зростання постраждалих від російських ударів, зокрема дітей.
До списку також включено мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, протягом останнього місяця через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів. Серед них є й діти.
Тому ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали: Шляхове, Томарине, Новоолександрівку, Гончарне, Новодмитрівку, Ромашкове та Першотравневе.
«Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці», — наголосив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, у селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.
Минулої доби росіяни обстріляли Херсон та 14 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 — поранені. Авіаудари пошкодили будівлі та житлові квартали.
Також російська армія атакувала комунальне підприємство Херсонської міської ради — «Херсонелектротранс». Пошкоджені 24 тролейбуси, інфраструктура та контактна мережа.