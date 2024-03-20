Обстріл Бєлгорода 19 березня. Фото: Baza

У школах Бєлгородської області РФ через обстріл весняні канікули почалися на три дні раніше.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Оперштаб регіону ухвалив рішення про достроковий початок канікул у школах Бєлгорода, Яковлівського міського округу та прикордонних муніципалітетів. Коледжі та виші там тимчасово перейдуть на дистанційне навчання.

Працювати в цих районах не будуть і секції додаткової освіти для дітей та підлітків. На решті території Бєлгородської області планові канікули розпочнуться з наступного тижня.

Крім того, до 1 травня у Бєлгородському районі не проводитиметься перевірка лічильників.

Напередодні В'ячеслав Гладков повідомив, що з 20 березня буде обмежено в'їзд до шести прикордонних населених пунктів Бєлгородської області. На в'їзді в населені пункти встановлять пости, де чергуватимуть прикордонники, співробітники МВС та місцевої адміністрації.

Атаки на Бєлгород

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.

На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.

Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.

Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».

14 березня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто вранці потрапило під обстріл, в результаті чого є загиблий та постраждалі.