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Одеська область лідирує серед областей України за кількістю звернень про порушення мовного законодавства.

Про це повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Вона вказала, що загалом за перше півріччя надійшло 1062 звернення про порушення мовного законодавства. З Одещини найбільше — 203 звернення. До прикладу, із Запорізької області було зареєстровано 26 звернень.

А ось з Миколаївської таких звернень було 18. Із Херсонщини не надійшло жодного.

«Якщо говорити про сфери, то серед південних областей найбільша кількість скарг стосувалася порушень у сфері обслуговування й надання інформації про товар/послугу — 27,5%. Далі йде мова реклами та вивісок — 25,5%, порушення інтернет-представництв — 15,4%, порушення у сфері охорони здоров’я — 8,5%, сфера освіти — 6,5%, інше — 16,6%», — йдеться у повідомленні.

З 203 скарг на Одещині 28,6% стосувались сфери обслуговування та надання інформації про товар, 58 скарг — стосуються мови реклами та вивісок. Разом з тим Одещина займає друге місце після Києва за кількістю здійснених заходів державного контролю, їх було 80.

Нагадаємо, що Одеська область посіла третє місце у рейтингу українських регіонів, в яких зафіксували найбільшу кількість порушень мовного Закону.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.