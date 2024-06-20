РФ перекинула до України майже всі війська з-під кордону Фінляндії / Ілюстративне фото

Російські бази біля кордону з Фінляндією, попри погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні — РФ перекинула особовий склад і техніку на війну проти України.

Про це повідомило Yle з посиланням на джерело у розвідці.

Попри те, що Росія залякувала Фінляндію «наслідками» у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.

«В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України», — повідомляє джерело мовника у розвідці.

Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці — контрактників відправили воювати.

За його словами, Росія «вигрібає» техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

Yle також отримали супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни. Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року — десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу — ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Співрозмовник у розвідці каже, що при цьому ППО довкола Санкт-Петербурга залишається і досить сильна.

Нагадаємо, що у 2022 році Росія почала стягувати війська до кордону з Фінляндією після того, як у Гельсінкі заявили про намір вступити до НАТО.

Міністр закордонних справ Пеккі Хаавісто заявив, що на погрози з боку РФ про «наслідки», які стануть результатом вступу Фінляндії до НАТО, не варто звертати занадто великої уваги.

На тлі напруженості ситуації з Росією парламент Фінляндії вирішив побудувати на кордоні з цією країною міцніший паркан.