Вʼїзд до Миколаївської області, фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування ще 9 населених пунктів Миколаївської області, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

Про це йдеться в рішенні Комітету, прийнятому під час засідання 21 лютого, пишуть «НикВести».

На розгляд були подані пропозиції з трьох районів Миколаївської області.

Зокрема, у Баштанському районі підтримали наступні пропозиції з перейменування:

село Червоний Став на Сухий Став;

село Новоросійське на Козацьке;

село Червонопілля на Краснопілля;

село Червоний Став на Тихий Став;

село Червоний Яр на Терновий Яр;

село Юрʼївка на Юріївка.

У Вознесенському районі перейменувати пропонують 2 населених пункти:

село Приют на Мальовниче;

село Уральське на Славне.

А також Комітет підтримав перейменування селища Грейгове у Миколаївському районі на селище Миролюбове.

Також, згідно рішення Комітету, місто Южноукраїнськ пропонується назвати Гардом. У XVI столітті на території міста запорізькі козаки заснували «гард» — рибний завод.

Наразі проєкти постанов винесуть на розгляд Верховної Ради.

Комітет також мав розглянути питання перейменування Первомайська. Але парламентарі не змогли дійти спільного рішення і Первомайськ знову не отримав нову назву.

Перейменування Первомайська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Первомайськ.

В липні в Первомайську провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. Хоча в опитуванні місцевих лідером був Ольвіополь.

В свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що місто Первомайськ не може залишитись з діючою назвою, яку місцева влада запропонувала на розгляд Верховної Ради.

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Наразі місто досі не визначилось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.