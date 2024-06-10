Наслідки атак. Фото: екологічна інспекція

Внаслідок бойових дій в Шевченківській громаді на Миколаївщині було пошкоджено ряд адміністративних будівель.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Було встановлено засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, загальна сума збитків складає 107,4 мільйонів гривень.

«Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — додали в екоінспекції.

Наслідки атак. Фото: екологічна інспекція

Нагадаємо, що після ракетного удару РФ по Баштанській лікарні будівельними відходами загальним об’ємом, що перевищує 150 кубічних метрів, була засмічена земельна ділянка 2172,5 квадратних метрів.