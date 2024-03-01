У Бєлгородській області РФ українська розвідка «успішно атакувала» російський ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що атакували російську техніку 29 лютого поблизу села Головчино Бєлгородської області, але не уточнили чим був завданий удар по комплексу.

«Після влучання «панцир» виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати ― поранення зазнали двоє російських окупантів», — йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що вартість такої військової техніки начебто становить близько 15 мільйонів доларів.

У Росії офіційно не коментували пошкодження комплексу.

Нагадаємо, 27 лютого українські військові збили в небі над Україною третій поспіль російський літак Су-34. Ще два таких літаки ліквідували 21 та 19 лютого.