На Львівщині правоохоронці викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Львівської міськради, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 31-річний фігурант обіцяв двом мешканцям регіону переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тисяч доларів. Він запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять на кордоні без перевірки.

Правоохоронці зʼясували, що для цього підозрюваний мав внести про них відомості до інформаційної системи «Шлях».

Після передачі першої частини коштів, а саме 10 тисяч доларів, його затримали. Також посадовець готував перетин кордону для ще одного чоловіка, за що отримав 8 тисяч доларів авансу.

Нагадаємо, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду пʼять кримінальних проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.