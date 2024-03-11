Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по провулку Лютневому.

Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.

Жінка каже, що звалище виникло після того, як комунальники перенесли сміттєві баки.

«Це жахіття. Відбувається таке, як перенесли сміттєві баки. Чому я повинна жити на смітнику? Кожного дня я виходжу з дітьми, і коляска, і я, і мої діти ходять по цьому», — поскаржилася жінка.

Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

«А кіт це не перший. Зробіть з цим щось. Ніхто не прибирає», — йдеться в повідомленні.

Частина сміття, за словами жінки, вивалюється з баків, коли його прибирають комунальники. Також, через перенос баків, деякі жителі просто не доносять сміття до них та залишають на узбіччі.

Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.