Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по провулку Лютневому.
Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.
Жінка каже, що звалище виникло після того, як комунальники перенесли сміттєві баки.
«Це жахіття. Відбувається таке, як перенесли сміттєві баки. Чому я повинна жити на смітнику? Кожного дня я виходжу з дітьми, і коляска, і я, і мої діти ходять по цьому», — поскаржилася жінка.
«А кіт це не перший. Зробіть з цим щось. Ніхто не прибирає», — йдеться в повідомленні.
Частина сміття, за словами жінки, вивалюється з баків, коли його прибирають комунальники. Також, через перенос баків, деякі жителі просто не доносять сміття до них та залишають на узбіччі.
Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.
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Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по провулку Лютневому.
Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.
Жінка каже, що звалище виникло після того, як комунальники перенесли сміттєві баки.
«Це жахіття. Відбувається таке, як перенесли сміттєві баки. Чому я повинна жити на смітнику? Кожного дня я виходжу з дітьми, і коляска, і я, і мої діти ходять по цьому», — поскаржилася жінка.
«А кіт це не перший. Зробіть з цим щось. Ніхто не прибирає», — йдеться в повідомленні.
Частина сміття, за словами жінки, вивалюється з баків, коли його прибирають комунальники. Також, через перенос баків, деякі жителі просто не доносять сміття до них та залишають на узбіччі.
Нагадаємо, нещодавно жителька Миколаєва поскаржилась на стихійне сміттєзвалище, розташоване на майданчику поруч з покинутим будинком у Заводському районі. Вона вказала, що це місце стало притулком для наркоманів і осіб без постійного житла.