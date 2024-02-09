Будинок на вулиці Наваринській. Фото: Миколаївський обласний архів

Топонімічна комісія у Миколаєві дала заключні рекомендації щодо перейменування. У списку вулиця Наваринська, яку пропонують перейменувати у вулицю Павла Скоропадського.

Про це повідомив один з членів топонімічної комісії, громадський діяч, фахівець зв'язків з громадськістю і пресою «Агенція розвитку Миколаєва» Євген Гомонюк, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що вулиця Наваринська простягається від Адміральської вулиці до Центрального проспекту, де з'єднується з Пушкінською. Вулицю було названо на честь її мешканців — учасників Наваринської битви.

Це вже буде вже сьома за 200 років зміна назви вулиці:

1822 рік — сучасну вулицю Наваринську планували назвати Фонтальною;

1835 рік — вулицю назвали Наваринською;

1920-ті роки — вулицю Наваринську перейменували на вулицю Льва Троїцького;

1928 рік — вулицю Льва толстого перейменували на вулицю Крестінтерновську;

1937 рік — назву вулиці Крестінтерновської змінили на Маяковського;

1983 рік — вулиці повернули історичну назву «Наваринська»;

2024 рік — Наваринську пропонують перейменувати на честь Павла Скоропадського.

У 1822 році поліцмейстер Петро Федоров запропонував назвати вулицю «Фонтальна», оскільки через неї пролягав водопровід від 3-го Спаського фонтану, а на розі цієї вулиці та Спаської розташовувався водорозбірний колодязь — «фонтан». Однак тодішня влада не затвердила таку назву.

Тому вважається, що першою історичною назвою вулиці стала саме «Наваринська». Так її було названо вже у 1835 році. Згодом у 1920-х роках вулицю Наваринську перейменували честь популярного в той час політичного і військового діяча Льва Тротського.

«1928 року після еміграції Льва Троцького вулицю перейменували в Крестінтерновську — на честь Селянського інтернаціоналу. Назва не прижилась.Після розпуску Комінтерну, в 1937 — 1983 роках, вулиця носила імʼя Маяковського — на згадку про російського поета Володимира Маяковського, що відвідав місто Миколаїв у 1914 році», — йдеться в одному з дописів адміністрації Центрального району Миколаєва.

Лише у 1983 році вулиці повернули її першу історичну назву «Наваринська».

Довідково: Наваринська битва — це морська битва, що відбулася у жовтні 1827 року в Наваринській бухті між флотом Османської імперії та Єгипту з одного боку та об'єднаним флотом Російської імперії, Великої Британії та Франції з іншого під час Грецької національно-визвольної революції.

Деколонізація у Миколаєві

Нагадаємо, що в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва. За його словами, на зображенні сучасного гербу розміщена галера з веслами, яка демонструє рабську ідеологію під час боротьби українців за свободу. Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.

Перейменування вулиць та міст на Миколаївщині

Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.