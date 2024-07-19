Начальниця управління охорони здоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай, фото: «НикВести»

Міністерство охорони здоровʼя не може впливати на діяльність медичних закладів, власниками яких є Миколаївська міська рада. Зокрема це стосується процесу оптимізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання кореспондентки «НикВести», під час брифінгу 17 липня.

Зазначимо, що раніше посадовиця повідомила, що реорганізувати заклади планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України, яке звертало на це увагу управління. Однак під час брифінгу вона наголосила, що МОЗ не може давати таких рекомендацій та доручень. Єдиний орган, який впливає на це рішення — міська рада.

— МОЗ не може надавати рекомендацій по оптимізації тільки тому, що Міністерство не є власником даних закладів. Власником даних закладів є Миколаївська міська рада. Тільки міськрада може приймати рішення про функціонування, реорганізацію чи інші питання. Я людина, яка очолює певний напрямок руху. Якби ви мене запитали те, що мене стосується, я б вам чесно відповіла, що це не питання моєї компетенції. Питання моєї компетенції проводити аналіз функціонування закладів охорони здоров'я, які підпорядковані Миколаївській міській раді, прораховувати можливі ризики, доносити їх до власника, — відповіла Ірина Шамрай.

Начальниця управління наголосила, що у порівнянні з іншими містами, де чисельність населення приблизно така ж, як в Миколаєві, в місті забагато «первинок», де нараховується велика кількість адміністративних посад.

— Подивившись на міста, які приблизно однакові з нашим містом по кількості населення, наприклад, Полтава, Житомир, Кропивницький, Запоріжжя, Одеса, ви побачите, що кількість пацієнтів кожного центру первинної медико-санітарної допомоги в півтора-два, в деяких випадках в три рази більше. У нас є центр, де заключені 30 тисяч декларацій, де є керівник, заступник керівника, заступник заступника, заступник по економіці, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і тд. Тобто ті посади, які виконують функції на 30 тисяч населення. А є Центри, які виконують ці функції на 68 тисяч населення і функціонують. Прорахувавши всі можливі ризики, подивившись, що відбувається в інших областях, були надані пропозиції на підставі всіх рекомендацій, які нам дають НСЗУ та МОЗ. Наразі у нас 262 лікаря загальної практики сімейної медицини терапевти-педіатри мають заключені декларації з пацієнтами, за які вони утримують сім центрів. Наразі керуючий адміністративно-господарський склад має 10%, — сказала посадовиця.

Вся аналітика та прорахунки, за словами посадовиці, передані до вивчення робочій групі, яка має винести рішення на розгляд сесії. В будь-якому випадку, навіть якщо рішення по оптимізації буде прийняте, управлінню знадобиться до пів року, аби завершити процес ліквідації медзакладів.

— Якщо буде рішення реорганізації ЦПСМД на 2 чи на 4, як вирішать депутати, міська рада, то в результаті ми ще матимемо якийсь період часу, не менше півроку, коли ми повинні будемо закрити нагальні питання по ліквідації закладу. А якщо в цей час виникнуть питання фінансової неспроможності деяких закладів, то всі фінансові витрати по утриманню закладів повинен буде взяти на себе власник, тобто Миколаївська міська рада, — сказала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) та звільнення їхніх працівників відбудеться уже наступного 2025 року.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Днями у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — сказала вона.

Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

— Скільки буде звільнено людей, скільки буде скорочено? Це юридичні особи, яких ми з 7 маємо зробити 4. Кількість амбулаторій збільшиться на одну. Скільки буде звільнено медпрацівників? Жодного. Буде скорочено адміністративний персонал. Що це дасть миколаївцям? Економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Зазначимо також, що Національна служба здоров'я України не давала жодних рекомендацій з «оптимізації» центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві.