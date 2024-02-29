Олександр Сирський під час відрядження в Донецьку область. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Українські захисники з 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад вибили російських військових з околиць Орлівки.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

— Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки, — сказав він.

Орлівка. Мапа Deep State

Олександр Сирський додав, що особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

За словами головнокомандувача, нині тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими російські окупанти намагаються повернути контроль.

Віе додав, що під час роботи «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні ситуацією й оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках».

Олександр Сирський заявив, що доклав зусиль для виправлення ситуації на місці, виділивши також додатковий ресурс боєприпасів і матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Нагадаємо, що 15 лютого 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

У ніч проти 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про відхід українських військ з Авдіївки було викликано бажанням зберегти наших людей.