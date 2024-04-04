ексрадника Офісу Президента Артема Шила арештували. Фото: Центр протидії корупції

Колишнього радника Офісу Президента Артема Шила взяли під варту із заставою в 30 мільйонів гривень. Його підозрюють в організації схем на закупівлях «Укрзалізниці».

Рішення про арешт ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора, повідомляє Центр протидії корупції.

У випадку внесення застави Артем Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема керівником ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, віцепрем’єрами Олександром Камишіним та Олександром Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження.

Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

Раніше правоохоронці повідомили, що викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,8 мільйонами гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами. За даними слідства, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.