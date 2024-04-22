Спецпідрозділ РФ «Барс Каскад» / Фото з відкритих джерел

Для московської «еліти» створили спеціальний підрозділ, який дислокується далеко від лінії фронту.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що підрозділ під назвою «Барс Каскад» був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ переважно займається операціями за допомогою дронів і зазвичай дислокується далеко від лінії фронту.

Підрозділ діє з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії «Єдина Росія» та сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим представникам еліти надається охорона.

«Зарахування до «Барсу Каскаду», ймовірно, дозволить діячам російської еліти обійти встановлені законом вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно здобути прихильність Кремля», — зазначають у Міноборони Британії.

Крім того, зазначається, що до цього підрозділу вступив чоловік відомої російської блогерки Олени Бліновської, щоб його дружина могла уникнути тюремного покарання за ухилення від сплати податків. Розвідники додають: Олексій Бліновський 16 квітня 2024 року був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині ЗС РФ «Барс Каскад» біля України.

«Випадок Бліновського — перший зафіксований, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути вʼязниці», — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомили, що Росія обманом вербує іноземців до «спецпідрозділів» для відправки їх на фронт.