Фото: Служба безпеки України

Суд визнав винною у держзраді мешканку Костянтинівки, яка шукала і передавала ворогу локації ЗСУ в районі Часового Яру на Донеччині.

Тепер вона проведе 15 років за гратами, повідомили в Службі безпеки України.

Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто. Щоб отримати ці дані, агентка об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала «потрібні» об’єкти. Пересувалася вона громадським транспортом, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Контррозвідники СБУ затримали жінку у січні 2024 року, коли ті проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників. Її від початку повномасштабної війни дистанційно завербувала ФСБ.

Жінку визнали винною у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України) та призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.