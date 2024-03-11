Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 січня 2024 року мали 4,3 мільйони українців.

Такі дані оприлюднив Євростат.

Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,27 мільйони осіб, 29,5% від загальної кількості), Польща (951 560 осіб, 22,1%) та Чехія (381 190, 8,9%).

Скільки українців у ЄС мають тимчасовий захист. Дані: Євростат

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець січня 2024 року спостерігалася в Чехії (35,2 особи), Болгарії (26,7), Литві (26,4), Естонії (26,2) та Польщі (25,9).

«Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+18 905; +1,5%), Чехії (+8 155; +2,2%) та Іспанії (+2 830; +1,5%)», — йдеться у повідомленні Євростату.

У п’яти країнах ЄС кількість українців з тимчасовим захистом зменшилася, а саме в Італії (-18 125 осіб; -11,2%), Польщі (-3 235; -0,3%), Естонії (-225; -0,6%), Франції (-205; -0,3%) та Люксембурзі (-10; -0,2%).

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким українці, які приїхали після повномасштабної війни, матимуть змогу законно залишатися на території країни до 30 червня 2024 року.