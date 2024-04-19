У місті Баштанка, Миколаївської області планують відремонтувати підвальне приміщення, щоб місцеві мали можливість використовувати його як найпростіше укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Укриття буде розташоване у підвальному приміщенні Баштанському міському будинку культури за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 40.

На ремонтні роботи відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради планує витратити 445 тисяч 387 гривень.

Згідно тендеру, підрядник повинен оновити стіни, стелі, сходи та підлогу, також має бути оновлена вентиляційна система. В укритті має бути облаштований санвузол — зокрема ці роботи включають демонтаж окремих ділянок внутрішніх стін та прокладання трубопроводів водопостачання. У санвузлі також мають бути встановлені умивальники та світильники.

Аукціон запланований на 29 квітня, а закінчення ремонтних робіт замовник очікує вже 12 травня. Начальник відділу розвитку і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Ірина Ботезат пояснила, що цього часу достатньо, тому що частина роботи вже зроблена.

—Я хочу щоб ті, хто знайдуть та виграють тендер, оптимально швидко почали роботу. Я ставила мінімальні терміни, тому що хочу, щоб все зробили швидко. Попереду літо і молоді, яка буде гуляти, немає де сховатись під час повітряної тривоги, — сказала Ірина Ботезат у коментарі «НикВести».

За словами начальниці відділу укриття розташоване в центрі міста та є єдиним укриттям для цивільного населення поблизу.

Сховище розраховане на 300 осіб і складається з великої зали та трьох кімнат. Зайти в укриття містяни зможуть за допомогою двох входів – один з будівлі Будинку культури, а інший — з двору.

— Ми хочемо що це було не просто укриття, а й додатковий простір для молоді та дітей. Для дітей там будуть стільці, настільні ігри. Ми хочемо, щоб люди мали можливість цікаво провести час, перебуваючи у безпеці, — сказала Ірина Ботезат.

Після закінчення ремонтних робіт начальниця відділу розвитку і туризму планує залучити молодь громади для розмалювання кімнат укриття.

— Мені здається, що якщо вони приєднаються – тоді вони будуть більш цінувати його. Я хочу щоб це була ініціатива дітей та молоді. Вони вже питають коли можна буде почати. Я кажу: «зараз закінчимо ремонт і креативно розфарбуємо», — додала Ірина Ботезат.

Вулиця Героїв Небесної Сотні, 40 у місті Баштанка. Скриншот

Нагадаємо, у Херсоні за півтори місяці весни вже замовили ремонт 14 найпростіших укриттів на 44,4 мільйони гривень.