У Баштанському районі адміністрацію гімназії хочуть через суд зобов’язати повернути державі 30 гектарів землі, яку навчальний заклад віддав у оренду.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Вказується, що 30 гектарів вартістю близько 1 мільйонів гривень передали у користування Миколо-Гулаківській гімназії Казанківської селищної ради Миколаївської області. Однак у січні 2024 року директор гімназії уклав договір про спільний обробіток земельної ділянки з підприємцем.
«Вивченням умов договору прокуратурою установлено, що він укладений сторонами з метою приховання іншого правочину — договору оренди землі. Однак, як постійний користувач землі, гімназія не наділена повноваженнями щодо передачі її в оренду. Крім того, внаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва», — зазначили у прокуратурі.
Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.
Нагадаємо, що на Миколаївщині у державну власність намагаються повернути землі лісового фонду вартістю 80,7 мільйонів гривень, які незаконно віддали під ведення сільського господарства.
Також на Миколаївщині через суд також намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.
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У Баштанському районі адміністрацію гімназії хочуть через суд зобов’язати повернути державі 30 гектарів землі, яку навчальний заклад віддав у оренду.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Вказується, що 30 гектарів вартістю близько 1 мільйонів гривень передали у користування Миколо-Гулаківській гімназії Казанківської селищної ради Миколаївської області. Однак у січні 2024 року директор гімназії уклав договір про спільний обробіток земельної ділянки з підприємцем.
«Вивченням умов договору прокуратурою установлено, що він укладений сторонами з метою приховання іншого правочину — договору оренди землі. Однак, як постійний користувач землі, гімназія не наділена повноваженнями щодо передачі її в оренду. Крім того, внаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва», — зазначили у прокуратурі.
Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.
Нагадаємо, що на Миколаївщині у державну власність намагаються повернути землі лісового фонду вартістю 80,7 мільйонів гривень, які незаконно віддали під ведення сільського господарства.
Також на Миколаївщині через суд також намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.