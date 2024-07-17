Повернення землі державі. Фото:growhow.in.ua

У Баштанському районі адміністрацію гімназії хочуть через суд зобов’язати повернути державі 30 гектарів землі, яку навчальний заклад віддав у оренду.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Вказується, що 30 гектарів вартістю близько 1 мільйонів гривень передали у користування Миколо-Гулаківській гімназії Казанківської селищної ради Миколаївської області. Однак у січні 2024 року директор гімназії уклав договір про спільний обробіток земельної ділянки з підприємцем.

«Вивченням умов договору прокуратурою установлено, що він укладений сторонами з метою приховання іншого правочину — договору оренди землі. Однак, як постійний користувач землі, гімназія не наділена повноваженнями щодо передачі її в оренду. Крім того, внаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися у комерційних цілях для товарного сільгоспвиробництва», — зазначили у прокуратурі.

Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

Нагадаємо, що на Миколаївщині у державну власність намагаються повернути землі лісового фонду вартістю 80,7 мільйонів гривень, які незаконно віддали під ведення сільського господарства.

Також на Миколаївщині через суд також намагаються повернути у державну власність землі лісового фонду в Ольшанці вартістю понад 64 мільйони гривень.