Документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна». Фото: «НикВести»

Війна – це випробування не лише для людей, а й для тварин. Цю жорстоку реальність демонструє документальний фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна». Стрічка, зокрема, розповідає історію Миколаївського зоопарку, який постраждав через бойові дії.

У четвер, 28 березня, картину презентували на фестивалі документального кіно Doc Kyiv Fest, повідомляє кореспондент «НикВести».

У документальній стрічці Антон Птушкін прагнув показати війну через взаємини людей і тварин. Головні герої фільму — тварини та люди, які не покинули їх навіть у найскладніші часи.

За словами українського режисера, робота над проєктом тривала півтора року.

— Ми розуміли, що погляд на війну очима тварин може показати війну так, щоб було цікаво дивитись іноземцям. Тварини — це тема, яка може торкнути серця, — розповідає режисер фільм Антона Птушкін.

Документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна» не оминув увагою й тему зоопарків, які постраждали від війни. На прикладі зоопарків Харківської та Київської областей, які були повністю зруйновані, творці стрічки продемонстрували жахливі наслідки війни для тварин. Один фрагментів фільму присвячений і Миколаївському зоопарку, який також постраждав через російську агресію.

Антон Птушкін. Фото: «НикВести»

— Миколаївський зоопарк – є найбільшим зоопарком України, який зазнав значних руйнувань внаслідок великої війни. Коли я вперше побачив Миколаївський зоопарк, я був вражений неймовірною стійкістю та кремезністю цього місця, — зазначив Антона Птушкін.

Після премʼєри «НикВести» також поспілкувалися з глядачами фільму, аби дізнатися їх враження від перегляду.

Мешканка Києва Наталя. Фото: «НикВести»

— Враження від фільму «Ми, наші улюбленці та війна» – неймовірні. Він побудований дуже чуттєво, з емоціями, які не залишають байдужим. Коли я йшла на показ, я очікувала сліз, подібних до «Хатіко», думала, що побачу жахливі муки тварин. Однак фільм повністю розкрив проблематику тварин та їх зв'язок з людьми на позитивній ноті, – ділиться киянка Наталя, яка завітала у кінотеатр.

Глядач фільму Гаррі. Фото: «НикВести»

Житель Києва Гаррі дізнався про кінопоказ з соціальних мереж.

— Фільм справив на мене дуже сильне враження. Він вийшов дійсно класним, на рівні найкращих українських документальних стрічок, — розповів хлопець.

Як зазначає Антон Птушкін, фільм вже придбав найбільший мовник США — PBS. Крім того, міжнародну версію стрічки «Ми, наші улюбленці та війна» покажуть у США в рамках популярного документального проєкту Nature від PBS.

Мешканці Миколаєва зможуть побачити стрічку вже 4 квітня.

Фоторепортаж

Фестиваль документального кіно Doc Kyiv Fest. Фото: «НикВести»

Директор Миколаївського зоопарк Володимир Топчий. Фото: «НикВести»

Кадр з фільму. Фото: «НикВести»

Директор Миколаївського зоопарк. Фото: «НикВести»

Фрагмент з фільму. Фото: «НикВести»

Глядачі кінофільму. Фото: «НикВести»

Документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна». Фото: «НикВести»

Кадр з документального фільму. Фото: «НикВести»

Фільм «Ми, наші улюбленці та війна». Фото: «НикВести»

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

До то ж, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 16 лютого, відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців