У Миколаївській області облаштували тимчасову каплицю з морського контейнеру. Фото: Парафія Святого Йосифа у Миколаєві

У селі Киселівка на Миколаївщині у морському контейнері облаштували тимчасову каплицю замість зруйнованого російськими військовими старовинного католицького храму.

Про це повідомили на Fcebook-сторінці парафії Святого Йосифа у Миколаєві.

«С. Киселівка, наш тимчасовий храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії набрав нового вигляду. Каплиця, яка повстала в цьому році, вже має дах і розп’яття, яке височиніє над каплицею і пригадує про наше спасіння. Дякуємо усім спонсорам та чоловікам, які виконали цю роботу по встановленні даху та хреста», — йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області облаштували тимчасову каплицю з морського контейнеру. Фото: Парафія Святого Йосифа у Миколаєві У Миколаївській області облаштували тимчасову каплицю з морського контейнеру. Фото: Парафія Святого Йосифа у Миколаєві У Миколаївській області облаштували тимчасову каплицю з морського контейнеру. Фото: Парафія Святого Йосифа у Миколаєві

Зазначимо, що Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка в Миколаївській області був зведений ще в 1852 році. Цьогоріч йому мало б виповнитися 172 роки. Однак 2 травня 2022 року російські війська прицільно обстріляли будівлю з танків.

У липні 2023 року стало відомо, що Парафія святого Йосифа в Миколаєві планує наново побудувати римо-католицький храм у селі Киселівка.

Значення Храму для жителів Киселівки

Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка Миколаївської області мав важливе значення для місцевої спільноти з самого його заснування. Село, раніше відоме як Поляцьке, було засновано у 30-х роках XIX століття переселенцями з Польщі, Литви та Білорусії, які змушені були шукати новий дім на чужій землі через царський указ. Починаючи з 1876 року, село змінило свою назву на Киселівка, можливо, на честь міністра державного майна Павла Кисельова. На той момент тут мешкало 558 осіб, а станом на 2020 рік, кількість мешканців перевищила 1200.

Зруйнований храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка, фото Катерина Середа

У 1852 році місцева графиня Целестина Панкратьєва збудувала філіальну муровану каплицю з титулом Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Цей храм мав вигідне розташування на узвишші, завдяки чому його можна було добре побачити з різних куточків села. Біля храму розташовано діючий цвинтар.

Спочатку храм служив духовним потребам громади, проте в радянські часи, з приходом комуністичного режиму, храм був зачинений та перетворений на склад зерна. Пізніше, там знаходилась станція ремонту тракторів, що використовувалися в колгоспі неподалік. У 1991 році, з відновленням релігійних свобод після розпаду Радянського Союзу, до села прибули перші священники.

У 1992 році храм був повернутий вірянам, і розпочались ремонтні роботи. Відновленням займались місцеві жителі разом із священниками. Замість в’їзної брами були встановлені металеві двері, які нині лишаються лише на руїнах храму, а також були встановлені вікна. У 2010 році був зроблений капітальний ремонт. Інтер'єр храму був оздоблений гарними іконами, також було встановлено орган.

Більше читайте у статті: Били прицільно танком з сусіднього села: як росіяни зруйнували 170-річний храм на Миколаївщині.