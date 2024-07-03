Засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський

У Миколаєві перейменування вулиці Фалєєвської на честь Героя України Олексія Вадатурського вулиці підтримало 307 з 465 опитаних під час онлайн-голосування.

Результати голосування видно на платформі Е-dem, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що напередодні голосування Компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.

Разом з тим начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповідав, що вулиця Фалєєвська носить імʼя першого городянина міста і не підпадає про закон про перейменування.

Голосування тривало до 24 червня. За перейменування вулиці Фалєєвської зібрали 465 голосів, з них 307(66%) людей згодні з новою назвою на честь Олексія Вадатурського. Пропозицію комісії залишити вулицю Фалєєвська підтримали 129 людей(27.7%), а 29 містян були проти обох варіантів.

Результати голосування на платформі Е-dem

Результати голосування на платформі Е-dem

У компанії «Нібулон» зазначили, що тепер час фінального етапу перейменування.

«Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім має можливість підтримати громаду міста у прагненні перейменувати вулицю, з якої починалася історія «НІБУЛОНу», на честь Олексія Вадатурського, почесного громадянина Миколаєва та Героя України», — додали там.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада запускала онлайн-опитування, де мешканці могли обрати нові назви топонімів у місті.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

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