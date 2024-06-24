Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві

Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проектування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

Надалі управління капітального будівництва Миколаївської міськради проведе експертизу проекту кошторису та замовить проектно-кошторисну документацію.

Проекто-кошторисну документацію розроблятимуть на основі конкурсного проекту.

«Зауважу, що Проєктно-кошторисна документація є продовженням співпраці з переможцем відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу, яким став авторський колектив з Кам’янця-Подільського у складі двох архітекторів: Дідюка Андрія Васильовича та Дідюка Володимира Васильовича», — написав мер.

Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві

Як зазначили у Департаменті архітектури, у Миколаєві хочуть створити мінімалістичний простір, поділений на дві частини: сквер «Скорботна мати» та меморіал.

«Меморіал складатиметься з 3-х розірваних стін, які простягатимуться вздовж ділянки та будуть зміщені між собою. Дві з крайніх стін символізують шлях, який плавно спускається вниз по рельєфу до глибини -2 метри нижче рівня землі. Ця архітектурна особливість ізолює місце вшанування від надмірного шуму, створюючи атмосферу спокою та роздумів. Крім того, вона підкреслює важливість цього місця та плавно направляє до центральної частини меморіалу, яка втілена у формі зламу. Цей символічний злам інтерпретується як переломний момент у боротьбі нашої країни за нашу незалежність та боротьбу», — йдеться в повідомленні.

Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві Проект меморіалу на честь загиблих військових у Миколаєві

У Департаменті архітектури зазначили, що меморіал «подібний до великої книги, де зафіксовані імена героїв, що віддали свої життя за Україну».

Нагадаємо, переможців конкурсу за кращу проектну пропозицію для облаштування меморіального комплексу, присвяченого воїнам-захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації оголосили у листопаді 2023 року. Комплекс планують збудувати на території Центрального міського кладовища.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.