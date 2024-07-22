Точки видачі води у Миколаєві, фото: «НикВести»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» тестує роботу маломірних зарядних станцій на точках видачі води, які дозволять їм працювати в години відключення світла.

Про це в коментарі «НикВести» розповів керівник підприємства Микола Логвінов.

Як відомо, у Миколаєві за останній час через проблеми зі світлом втричі зменшилась можливість роботи точок видачі води. Зарядні станції, які будуть працювати на видачу води, експеримент КП, адже обладнання досить дороговартісне і наразі лише тестується.

— Ми зараз проводимо експеримент. Уже купили обладнання: інвектори, акумулятори, ставимо на роздатчики. Якщо світло є, у нас станції потужні, вона набирає 2-3 куби на годину. Світло є 2 години. Тобто 4 куби набрали і світло відключається. Акумулятори дозволять працювати роздатчикам і помпам чисто на видачу води населенню. Обладнання, по-перше, дороговартісне досить, все дорого і терміни поставки довгі. Наступного тижня буде результат і тоді будемо вирішувати, чи будемо закупати і встановлювати, — сказав Микола Логвінов.

Реалізація ініціативи відбувається коштами підприємства, які потім компенсує міський бюджет, додав посадовець.

Крім того, Микола Логвінов запевнив, що в разі тривалих відключень та аварійних ситуацій «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечене генераторами. Однак зараз у встановленні генераторів немає сенсу через надвелике споживання палива.

— Їх є сенс ставити тоді, коли блекаут. Генератори — це не панацея. Вони необхідні в разі аварійних ситуацій. Генератор потребує і бензин, і дизель. Якщо ми запускаємо всі наші генератори на постачання, це нам потрібно 30 тонн дизеля на добу. Якщо ми запускаємо тільки 36 тонн на воду, ми рахували, що нам потрібно більше тонни дизеля на добу. Розумієте, скільки це грошей? У нас є план, ми обговорювали з Олександром Федоровичем (мер Миколаєва, — прим.), в разі блекауту, будуть виділені години, які гарантовано будуть працювати на генераторах. У нас 80 точок. Навіть, якщо генератор запускається автоматично, біля нього повинна бути людина. Це треба, щоб 80 людей постійно були біля точок. Зараз немає такої можливості. Ми готуємось про всяк випадок, щоб було менше проблем. Але поки що генератори не плануємо запускати. Ми до цього готові, вони є, але лише на випадок аварійних ситуацій, — сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що незабаром очікуються хороші новини щодо покращення стану енергетики.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

Крім того, днями мер Олександр Сєнкевич днями заявив, що НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.