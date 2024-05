Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

«Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі», — ідеться в повідомленні Мінспорту.