Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі / Фото з відкритих джерел

Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

«Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі», — ідеться в повідомленні Мінспорту.

Раніше повідомлялось, що Національний олімпійський комітет України і Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпійський іграх 2024 року в Парижі (Франція).

Нагадаємо, українка Маргарита Песоцька здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у настільному тенісі. Путівку українці принесла перемога над угоркою Георгіною Поту на Європейському олімпійському відборі.

В болгарському Пловдиві цими вихідними проходить заключний перед Олімпійськими іграми етап Кубка світу з фехтування на шаблях. Срібло в індивідуальних змаганнях шаблісток завоювала миколаївська спортсменка Ольга Харлан.