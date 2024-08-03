Евакуйовані українці, фото: ГУР

Україна проводить евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану. Станом на зараз вже вивезли 30 людей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, над евакуацією працюють Головне управління розвідки Міністерства, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство зовнішніх справ. Вони вже організували вивезення 30 українських громадян — це жінки з дітьми, які нині перебувають у безпеці.

«Ми продовжуємо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, — ми це робимо. І це зробимо», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, як з Макіївки на Луганщині евакуювали двох останніх жителів: село знищено на 99%.