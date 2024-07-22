Ілюстративне фото

Від запуску послуги бронювання в «Дії» керівники українських підприємств забронювали вже понад 34 тисяч працівників.

Про це під час зустрічі з IT-кластерами повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі «Дія», за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників, — йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, рішення щодо бронювання працівника через застосунок ухвалюється протягом години.

— Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години. Компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо. Сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію, — підкреслив Федоров.

Раніше в Мінекономіки заявили, що для задоволення військових потреб необхідно забронювати приблизно 1,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+». У ЦНАПах це буде неможливо. Станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 мільйони громадян України.