Укриття у Миколаївському ліцеї №55, фото: «НикВести»

У Нововоронцовському ліцеї Херсонської області планують побудувати протирадіаційне укриття. Для цього сільська рада замовила проєкт будівництва за 399 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – Нововоронцовська селищна рада, яка уклала договір на розробку проєкту будівництва укриття з підприємцем з Дніпра Сергієм Мироненко. Він веде свою підприємницьку діяльність з 2013 року. Раніше він був керівником ТОВ «Нова українська проєктна компанія», яке займалось оптовою торгівлею деталями та приладдям для транспорту, а у 2013 році заснував власне ТОВ «Архітектурно-будівельна фірма «Розвиток». Ще у 2012 році він отримав кваліфікаційний сертифікат як інженер-проєктувальник.

Підрядник має надати розроблений проєкт до 20 вересня 2024 року. Укриття розраховане на 398 людей. Проєктом має передбачатися встановлення в приміщенні сховища пожежної та охоронної сигналізацій. Фінансуватимуть ці роботи з державного бюджету.

Нагадаємо, в Херсонській області витратять 10,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт опорної школи у селі Іванівка, пошкодженої внаслідок бойових дій. Водночас у Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

А на реконструкцію опорної школи у селі Архангельське, пошкодженої внаслідок бойових дій, витратять майже 209,9 мільйонів гривень.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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