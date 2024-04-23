Вигляд підземної школи у Харкові. Фото: twitter.com/mayorterekhov

У Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

Про це «НикВести» повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Зазначимо, що 8 квітня начальник Херсонської МВА Роман Мрочко відвідав Харків, щоб перейняти досвід будівництва підземних закладів освіти.

«З міським головою Харкова Ігорем Тереховим обговорили низку спільних для прифронтових територій проблем та чим наші громади можуть бути корисними одна одній? За прикладом харків’ян плануємо збудувати підземну школу. Вони змогли це зробити за 8 місяців і зараз заклад під землею оснащений усім необхідним для налагодження повноцінного навчально-виховного процесу у дві зміни», — зазначив Роман Мрочко.

Підземна школа Харкова. Фото: Харківська міськрада Підземна школа Харкова. Фото: Харківська міськрада

На інформаційний запит «НикВести» у міській військовій адміністрації зазначили, що наразі у Херсоні відсутність сховищ, які можна задіяти в освітньому процесі на значну кількість учнів. Тому, щоб приймати до 500 учнів разом, у місті планують будувати підземну школу.

«Наразі ведуться роботи по розробці проєктно-кошторисної документації запланованого будівництва, згідно якої буде визначено необхідний розмір фінансування та строки реалізації проєкту. Станом на квітень розташування зазначеного закладу не розголошується з безпекових міркувань. Облаштування підземного закладу освіти в Херсоні планується відповідно до чинних Державних будівельних норм, рекомендацій Міністерства освіти і науки України», — додали у МВА.

Зазначимо, що підземні школи пропонують будувати також у Миколаєві. Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький зазначив, що навчальні заклад прифронтових міст, зокрема Миколаєва необхідно переводити до офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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