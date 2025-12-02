Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, який відбувся у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Кубок України серед чоловіків та жінок з вільної боротьби, присвячений полеглим воїнам 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Отже, херсонські спортсмени здобули дві медалі:

Наталя Клівчуцька здобула срібло у ваговій категорії до 53 кг;

Ерік Арушанян виборов бронзу у категорії 65 кг;

Уляна Бура посіла 5 місце у ваговій категорії 72 кг.

