Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби

Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, який відбувся у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Кубок України серед чоловіків та жінок з вільної боротьби, присвячений полеглим воїнам 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Отже, херсонські спортсмени здобули дві медалі:

  • Наталя Клівчуцька здобула срібло у ваговій категорії до 53 кг;

  • Ерік Арушанян виборов бронзу у категорії 65 кг;

  • Уляна Бура посіла 5 місце у ваговій категорії 72 кг.

Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, фото: пресслужби ОВАХерсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, фото: пресслужби ОВА
Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, фото: пресслужби ОВАХерсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, фото: пресслужби ОВА

Нагадаємо, 29–30 листопада у Києві на доріжках клубу «Ля Флєш» відбувся кадетський чемпіонат України з фехтування на шаблях. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів та спортсменок із Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.

Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend
Спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
Миколаївські спортсмени здобули нагороди на кадетському чемпіонаті України з фехтування на шаблях
