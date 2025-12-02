Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби
18:50, 02 грудня, 2025
Херсонські спортсмени здобули медалі на Кубку України з вільної боротьби, який відбувся у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що Кубок України серед чоловіків та жінок з вільної боротьби, присвячений полеглим воїнам 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».
Отже, херсонські спортсмени здобули дві медалі:
-
Наталя Клівчуцька здобула срібло у ваговій категорії до 53 кг;
-
Ерік Арушанян виборов бронзу у категорії 65 кг;
-
Уляна Бура посіла 5 місце у ваговій категорії 72 кг.
Нагадаємо, 29–30 листопада у Києві на доріжках клубу «Ля Флєш» відбувся кадетський чемпіонат України з фехтування на шаблях. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів та спортсменок із Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.
