Миколаївські спортсмени здобули нагороди на кадетському чемпіонаті України з фехтування на шаблях

Миколаївські фехтувальники здобули нагороди на кадетському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська ОВА

29–30 листопада у Києві на доріжках клубу «Ля Флєш» відбувся кадетський чемпіонат України з фехтування на шаблях. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів та спортсменок із Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА. У підсумку миколаївські спорстмени повернулися додому з трьома нагородами — двома в особистих змаганнях та однією в командних:

Олександр Лях став чемпіоном України серед кадетів, у фінальному поєдинку перемігши столичного спортсмена Юрія Кулешу з рахунком 15:12.

Спорстменка Євгенія Матвієнко здобула бронзову нагороду серед кадеток, поділивши третє місце з киянкою Сабріною Алєксєєвою.

У командних змаганнях серед кадетів бронзові медалі отримала команда «Миколаїв-1» у складі Кирила Гудка, Олександра Ляха, Романа Ніколаєнка та Анатолія Міщенка, обігравши команду Черкас у поєдинку за третє місце з рахунком 45:43.

