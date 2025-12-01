Спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
Ірина Олехнович
•
13:41, 01 грудня, 2025
З 28 по 30 листопада у Києві відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби, який зібрав спортсменів з усіх регіонів країни. У змаганнях також взяли участь і представники Миколаївської області, виборовши призові місця.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
За підсумками змагань спортсмени Миколаївщини вибороли три нагороди:
- Срібло — Сергій Дзюба, вагова категорія 55 кг
- Бронза — Максут Султанов, вагова категорія 60 кг
- Бронза — Богдан Гришин (Миколаїв/Одеса), вагова категорія 63 кг
