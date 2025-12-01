Спортсмени Миколаївщини вибороли три медалі на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

З 28 по 30 листопада у Києві відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби, який зібрав спортсменів з усіх регіонів країни. У змаганнях також взяли участь і представники Миколаївської області, виборовши призові місця.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За підсумками змагань спортсмени Миколаївщини вибороли три нагороди:

Срібло — Сергій Дзюба, вагова категорія 55 кг

Бронза — Максут Султанов, вагова категорія 60 кг

Бронза — Богдан Гришин (Миколаїв/Одеса), вагова категорія 63 кг

Нагадаємо, раніше юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend.