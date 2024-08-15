Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

Сервіс Укрзалізниці для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків перестане працювати з 1 вересня. Купувати квитки можна буде через новий сайт і мобільний застосунок.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.ua.

За його словами, розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить свою роботу.

Але клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та на новому сайті, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків. Додається, що за старим доменом буде відкриватись вже нова версія сайту.

Олександр Перцовський розповів, що загалом «Укрзалізниця» зараз продає онлайн 85% квитків та це «один з найвищих показників у Європі».

Раніше Олександр Перцовський розповів, що жіночими купе вже скористалося 192 тисячі пасажирок «Укрзалізниці». Квитки у такі вагони є найбільш популярними та їх розкуповують першими.